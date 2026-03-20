На капремонте спорткомплекса в Сергиевом Посаде наполовину завершили демонтаж

20 марта 2026, 12:51

Демонтажные работы, которые проводятся в рамках капитального ремонта спортивного комплекса «Салют» в Сергиевом Посаде, выполнили на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание общей площадью более 3 200 квадратных метра обновляют по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.





«Подрядчик наполовину завершил демонтаж и скоро приступит к отделке», — отмечается в сообщении.