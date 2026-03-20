На капремонте спорткомплекса в Сергиевом Посаде наполовину завершили демонтаж
Демонтажные работы, которые проводятся в рамках капитального ремонта спортивного комплекса «Салют» в Сергиевом Посаде, выполнили на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание общей площадью более 3 200 квадратных метра обновляют по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.
«Подрядчик наполовину завершил демонтаж и скоро приступит к отделке», — отмечается в сообщении.В ходе капремонта в спорткомплексе обновят крышу и фасад, установят новые системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, двери, окна, оборудование и мебель, оборудуют здание видеонаблюдением и системой пожарной безопасности, а также благоустроят прилегающую территорию.
Сдать объект в эксплуатацию должны в текущем году.