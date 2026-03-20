В Подмосковье вводят запрет на рыбную ловлю на время нереста

20 марта 2026, 11:38

Нерестовый период начинается на водоёмах Московской области. В связи с этим в регионе вводятся серьёзные ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Раньше всего ограничения начнут действовать на водоёмах-охладителях Электрогорской и Шатурской ГРЭС — с 22 марта. Особый режим там будет действовать до 1 июня. На остальных рыбохозяйственных водоёмах области запрет на ловлю вводится с 1 апреля до 10 июня.





«Нерест является самым уязвимым этапом в жизни рыб. Соблюдая ограничения, мы сохраняем биологическое разнообразие наших озёр и рек», — сказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.