Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайске завершили на четверть

20 марта 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы «Созвездие Вента», расположенное в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу построили в 1969 году. Ремонт ведётся по госпрограмме Подмосковья за счёт регионального бюджета.

«В настоящее время в здании завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам», — говорится в сообщении.