Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайске завершили на четверть
Здание школы «Созвездие Вента», расположенное в деревне Мокрое Можайского округа, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школу построили в 1969 году. Ремонт ведётся по госпрограмме Подмосковья за счёт регионального бюджета.
«В настоящее время в здании завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе обновят кровлю, фасад, входные группы, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения, заменят сантехнику, окна, двери, оборудование и мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.
Закончить ремонт должны до 1 сентября.