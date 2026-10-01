Подмосковные врачи обнаружили в носу у пациента костный отросток

01 октября 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Костный отросток — остеому — размером около одного сантиметра обнаружили врачи оториноларингологического отделения Ступинской больницы в носу у пациента. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Мужчина обратился за медицинской помощью из-за заложенности носа, затруднённого носового дыхания и перманентного насморка. Врачи поставили диагноз «риносинусит» (воспаление слизистой) и решили провести операцию. Лишнюю кость удалось заметить на КТ перед операцией: она располагалась в лобной пазухе носа.





«Остеомы черепа, в частности лобных пазух, довольно часто оказываются случайной находкой при компьютерной томографии и сами по себе не всегда требуют лечения. Но если остеома значительного размера располагается в области соустья пазухи с полостью носа, она может мешать оттоку слизи из пазухи, а это со временем приводит к синуситу и его осложнениям. В таких случаях новообразование обязательно нужно удалять», — сказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.