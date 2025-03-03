На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новый этап модернизации начался на Каширской ГРЭС имени Г. М. Кржижановского, на место уже доставлена инновационная газовая турбина большой мощности, она будет использована для создания двух дубль-блоков ПГУ суммарной мощностью 900 МВт, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Турбину весом 187 тонн доставили на строительную площадку Каширской ГРЭС по железной дороге. По прибытии её сняли с транспортера краном грузоподъемностью 500 тонн и поместили на площадку временного хранения. Вскоре турбина будет установлена на фундамент и начнётся её обвязка», — говорится в сообщении.Отмечается, что доставленная на Каширскую ГРЭС инновационная газовая турбина является первой произведённой в России — на Ленинградском металлическом заводе.
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