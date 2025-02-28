В музее Каширы провели масленичный квест

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Театрализованный квест «По следам Масленицы» провели в Каширском краеведческом музее, участниками необычного испытания стали четвероклассники местной школы №4, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Квест, в ходе которого ребята познакомились с обычаями и традициями масленичной недели на Руси, провели персонажи русских народных сказок: Баба Яга, Василиса Премудрая и сударыня Молочная речка. Участники квеста участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и проходили испытания, а в награду «получили» от героев сказок экспонаты — горшочек, кринку и ступку», — рассказала директор Каширского краеведческого музея Ольга Халаим.Квест очень понравился юным участникам, они особенно отметили интересный сюжет и костюмы ведущих.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Лев Каштанов