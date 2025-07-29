В Одинцове задержали двух москвичей, которые выращивали коноплю в дачном доме
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух жителей Москвы 27 и 36 лет задержала полиция в Одинцовском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, москвичи взяли в аренду дом в одном из садоводческих товариществ и устроили в одной их комнат теплицу для выращивания конопли.
«В комнате-теплице злоумышленники установили вентиляцию, систему полива и тепловые лампы. Там полицейские изъяли 29 кустов конопли, 302 свёртка с марихуаной, а также упаковочный материал, электронные весы, вакууматор и термометр», — говорится в сообщении.Кроме того, электронные весы и свёрток с марихуаной были обнаружены также по месту жительства одного из мужчин. Общая масса марихуаны составила более 700 граммов.
Задержанные рассказали, что выращивали коноплю для личного употребления.