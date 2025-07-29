В Подмосковье продолжается акция по чипированию и вакцинации животных

29 июля 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с Министерством благоустройства региона продолжает акцию по регистрации, чипированию и вакцинации домашних животных. В августе мобильные ветеринарные пункты будут работать в 48 парках Подмосковья.





Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, акция дает возможность получить ветеринарную помощь без визита в клинику.





«В парках можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом "Рабикан" и зарегистрировать в едином региональном Реестре. Для этого животному необходим микрочип, который содержит уникальный код, именно с его помощью можно идентифицировать питомца и вернуть к хозяину в случае потери», — отметил он.

Если чипа нет, его можно установить в мобильном пункте за дополнительную плату.

Для проведения процедур необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт животного и документ, удостоверяющий личность владельца.

Например, 4 августа с 10:00 до 13:00 мобильный пункт будет работать в Городском парке Ивантеевки, а с 14:00 до 17:00 — у главного входа в Парк им. Островского в Ступино. 5 августа с 13:00 до 16:00 ветеринары будут принимать в парке у ДК «Мир» в Лыткарино. Полный график размещён на

сайте

Министерства и доступен на интерактивной

карте.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Минсельхозе напомнили, что регистрация собак в регионе обязательна — щенков необходимо поставить на учет в течение 14 дней после достижения возраста трёх месяцев. Вакцинация остаётся эффективной мерой профилактики и защиты от опасных заболеваний.

