На Каширской ГРЭС установили вторую инновационную российскую турбину

19 ноября 2025, 11:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира.

На Каширской государственной районной электростанции установили на фундамент строящейся парогазовой установки вторую инновационную газовую турбину ГТЭ-170.1. Работы провели в рамках проекта модернизации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.





Турбину ранее доставили с завода-изготовителя по железной дороге и поместили на хранение в главный корпус старой, выведенной из эксплуатации ГРЭС. Оттуда после дополнительной подготовки турбину перевезли на стройплощадку нового энергоблока и провели монтаж оборудования.

«ГТЭ-170.1 – полностью российская разработка, имеющая статус инновационного энергетического оборудования. Как и первая турбина, установленная в марте, она успешно прошла заводские испытания. Оба агрегата предназначены для работы первого энергоблока модернизированной Каширской ГРЭС», – отметили в пресс-службе.