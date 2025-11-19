На Каширской ГРЭС установили вторую инновационную российскую турбину
На Каширской государственной районной электростанции установили на фундамент строящейся парогазовой установки вторую инновационную газовую турбину ГТЭ-170.1. Работы провели в рамках проекта модернизации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Турбину ранее доставили с завода-изготовителя по железной дороге и поместили на хранение в главный корпус старой, выведенной из эксплуатации ГРЭС. Оттуда после дополнительной подготовки турбину перевезли на стройплощадку нового энергоблока и провели монтаж оборудования.
«ГТЭ-170.1 – полностью российская разработка, имеющая статус инновационного энергетического оборудования. Как и первая турбина, установленная в марте, она успешно прошла заводские испытания. Оба агрегата предназначены для работы первого энергоблока модернизированной Каширской ГРЭС», – отметили в пресс-службе.Ранее проект отобрали для участия в госпрограмме модернизации теплоэнергетики в рамках квоты для объектов, использующих инновационное оборудование.
Сейчас на площадке идёт активная фаза строительства. Уже устроены фундаменты под основное оборудование, закрыт тепловой контур главного корпуса, запущено отопление.
Параллельно с монтажом турбин ведётся строительство сопутствующей инфраструктуры – градирен, насосной станции, административного корпуса и инженерных сетей.