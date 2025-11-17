Последствия непогоды в Кашире устраняют 500 коммунальщиков 100 единиц техники
Все службы Каширы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В работах на дорогах задействованы около 500 коммунальщиков и 100 единиц спецтехники.
«Дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатывают противогололёдными материалами, чтобы не допустить образования наледи и обеспечить безопасное движение. В приоритете – дороги общего пользования, подъезды к социальным объектам и остановкам, территории у контейнерных площадок. Дворники контролируют состояние входных групп», – рассказали в администрации.
Там добавили, что погода остаётся нестабильной, на дорогах возможно ухудшение сцепления.