Последствия непогоды в Кашире устраняют 500 коммунальщиков 100 единиц техники

17 ноября 2025, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Все службы Каширы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В работах на дорогах задействованы около 500 коммунальщиков и 100 единиц спецтехники.

«Дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатывают противогололёдными материалами, чтобы не допустить образования наледи и обеспечить безопасное движение. В приоритете – дороги общего пользования, подъезды к социальным объектам и остановкам, территории у контейнерных площадок. Дворники контролируют состояние входных групп», – рассказали в администрации.