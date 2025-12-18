В Химках завершают строительство детского сада «Радуга»

18 декабря 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Радуга», рассчитанный на 320 воспитанников, строят на Юбилейном проспекте в Химках. В настоящее время готовность объекта составляет более 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся по региональной госпрограмме в рамках реализации национального проекта «Семья». Сейчас в здании расставляют мебель, а на прилегающей территории монтируют наружное освещение и игровые комплексы.



