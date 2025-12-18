В Химках завершают строительство детского сада «Радуга»
Детский сад «Радуга», рассчитанный на 320 воспитанников, строят на Юбилейном проспекте в Химках. В настоящее время готовность объекта составляет более 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся по региональной госпрограмме в рамках реализации национального проекта «Семья». Сейчас в здании расставляют мебель, а на прилегающей территории монтируют наружное освещение и игровые комплексы.
Сдать детский сад в эксплуатацию должны до конца декабря.«Площадь детсада составляет более 4.8 тыс. квадратных метров. Там размещается 12 групповых ячеек со своими спальнями, игровыми, буфетными, раздевалками и санузлами. Кроме того, есть помещения для творческих занятий, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт с процедурной, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.