В химкинском ЖК «Новый Зеленоград» построили дом на 448 квартир
17-этажный дом на 488 квартир построили в рамках первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград» в деревне Рузино городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Девелоперу выдали заключение о соответствии дома проектной документации. Следующим этапом является ввод новостройки в эксплуатацию.
«В доме расположены квартиры разных форматов — от студий до трёхкомнатных. Покупатели могут выбрать вариант с отделкой или без неё. На подвальном этаже есть кладовки для жильцов, а на первом — коммерческие помещения, где можно открыть магазин, кафе, сервис бытовых услуг и пр.», — говорится в сообщении.Во дворе провели озеленение, обустроили зоны отдыха и установили детские и спортивные площадки.