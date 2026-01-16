На Коломенском заводе выпустили юбилейный двигатель для самого мощного тепловоза
Коломенский завод отправил заказчику юбилейный, 300-й, дизель-генератор 18-9ДГМ. Его передали Брянскому машиностроительному заводу, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На этом заводе установят самый мощный в стране трёхсекционный тепловоз 3ТЭ28.
«Серийное производство этого дизель-генератора ведётся на Коломенском заводе с 2023 года. Сейчас компания активно занимается созданием новой линейки двигателей, которые должны обеспечть технологический суверенитет в стратегических отраслях отечественной промышленности. Инвестиции в разработки составят 26 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.
Дизель-генератор 18-9ДГМ создали специалисты Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ. Собирают агрегат на производственных площадях Коломенского завода.
Что касается самого тепловоза, то его основная задача – вождение тяжеловесных поездов весом до 7100 тонн при уклоне 11,5% в условиях непростых климатических условий и сложного рельефа Дальневосточной железной дороги и Байкало-Амурской магистрали.
Как напомнили в ведомстве, Коломенский завод входит в состав «Трансмашхолдинга».