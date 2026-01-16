Произведённые в Подмосковье детские площадки появились на пляже в Катаре

16 января 2026, 22:06

На побережье пляжа Lusail Beach в столице Катара Дохе установили современную игровую зону от подмосковной компании «Лебер». Продукция произведена на предприятии компании в Мытищах, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания создала яркие игровые комплексы с горками, канатами, а также отдельные элементы – динамичные качели-гнёзда, балансиры и карусели.

«Всё оборудование адаптировано к местным условиям — от палящего солнца до влажного морского воздуха. Древесина из сибирских лесов прошла усиленную обработку, а металлические конструкции для устойчивости защищены инновационным покрытием», – рассказали в ведомстве.