Достижения.рф

Произведённые в Подмосковье детские площадки появились на пляже в Катаре

оригинал Фото: компания «Лебер»

На побережье пляжа Lusail Beach в столице Катара Дохе установили современную игровую зону от подмосковной компании «Лебер». Продукция произведена на предприятии компании в Мытищах, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.



Компания создала яркие игровые комплексы с горками, канатами, а также отдельные элементы – динамичные качели-гнёзда, балансиры и карусели.

«Всё оборудование адаптировано к местным условиям — от палящего солнца до влажного морского воздуха. Древесина из сибирских лесов прошла усиленную обработку, а металлические конструкции для устойчивости защищены инновационным покрытием», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что «Лебер» активно развивает экспорт. Помимо Катара, компания поставляет продукцию в ОАЭ, Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию, Марокко, Сербию и другие государства.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0