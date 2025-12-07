На Коммунальном проезде в Химках обустраивают новые остановочные комплексы
Возле дома №16 на Коммунальном проезде в Химках начались работы по созданию новых остановочных пунктов с обеих сторон дороги.
Решение приняли после обращения местной жительницы Татьяны Федотовой к руководителю округа во время выездной администрации.
«Важно, чтобы подходы к новым остановкам были выполнены качественно. Впереди зима, и школьники должны безопасно добираться до школы», — отметила глава Химок Елена Землякова.
Уже сделали проект организации дорожного движения, который включает удобную и безопасную схему передвижения для пешеходов, автомобилей и общественного транспорта. Подрядчик начал установку остановочных павильонов, завершение работ планируется до 15 декабря.
Всю необходимую документацию передали перевозчикам для внесения новых остановок в маршруты №14 (Химки — Ивакино) и №342к (Клязьма — м. «Речной вокзал»). Направили запрос в Департамент транспорта Москвы о включении остановок в схему маршрута №1342к (м. «Беломорская» — Поворот на Хлебниково).
Ученики школы «Лидер» получат прямой доступ к кварталам Вашутино, Ивакино, Клязьма, микрорайону Новогорск-Планерная, а также к ж/д станции «Химки» и метро «Беломорская».
Кроме новых остановок здесь установят пешеходный переход со светофором, оснащенным кнопкой для безопасного переключения сигнала. Изменения в схеме движения транспорта значительно повысят транспортную доступность для школьников и жителей соседних районов.