На Коммунальном проезде в Химках обустраивают новые остановочные комплексы

07 декабря 2025, 15:19

оригинал Фото: администрация г.о. Химки

Возле дома №16 на Коммунальном проезде в Химках начались работы по созданию новых остановочных пунктов с обеих сторон дороги.





Решение приняли после обращения местной жительницы Татьяны Федотовой к руководителю округа во время выездной администрации.





«Важно, чтобы подходы к новым остановкам были выполнены качественно. Впереди зима, и школьники должны безопасно добираться до школы», — отметила глава Химок Елена Землякова.