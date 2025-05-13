На конференции к 100-летию кончины святителя Тихона в Подмосковье раскрыли его роль в истории

В Московской области прошла конференция в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. Её участниками стали богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты, представители общественных и молодёжных организаций. Известные учёные раскрыли жизнь святейшего Патриарха Тихона, рассказали о его выдающемся вкладе в сохранение ценностей Русской Православной Церкви.
Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Приветственный адрес участникам конференции от имени губернатора Андрея Воробьёва огласил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
Патриарх ушёл из жизни 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989-м был канонизирован Архиерейским Собором.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Приветственный адрес участникам конференции от имени губернатора Андрея Воробьёва огласил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Святитель Тихон – выдающийся духовный лидер, оставивший неизгладимый след в истории России. Избранный Патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности Русской Православной Церкви, заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот. Стойко перенося гонения, святитель Тихон стал символом мужества, олицетворением преданного служения избранному делу», – говорится в обращении.Тихон взошёл на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории Церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил службы в храмах. За семь лет совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Святитель пережил несколько покушений, многочисленные допросы и арест, но стойко перенёс все страдания.
Патриарх ушёл из жизни 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989-м был канонизирован Архиерейским Собором.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Святитель Тихон имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Он показал, что, если мы будем верить Богу, хранить верность нашей церкви, нашему Отечеству, никакие угрозы, сложности, страдания не смогут нас поработить и сломить», – отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.Мероприятие прошло в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в историческом Императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском городском округе. Там много лет работает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». С 2011 года он реализует научно-практические программы в области просвещения, благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения Русской Церкви. 12 июня в Перми Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» примет участие в крупном форуме памяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников Церкви Русской», – сказала председатель Наблюдательного Совета фонда Анна Громова.Завершил конференцию концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.
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Лора Луганская