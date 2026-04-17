На конференции по химии в университете «Дубна» представили более 50 докладов
Свыше 50 докладов представили научному сообществу участники всероссийской конференции «Современные проблемы физической и аналитической химии», состоявшейся в университете «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Программа охватывала широкий спектр исследований, актуальных для медицины и промышленности.
«Мероприятие приурочили к юбилеям выдающихся ученых — основателя кафедры химии в университете «Дубна» Павла Гладышева и его преемника Игоря Ходаковского», — отмечается в сообщении.Доклады на конференции прочитали учёные «Дубны», представители Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, Объединенного института ядерных исследований, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Института экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского и других научных организаций.