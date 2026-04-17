В Волоколамске провели учения по тушению пожара в школе

17 апреля 2026, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Учения по тушению пожара провели работники Мособлпожспаса в Шестаковской средней школе в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





По легенде учений пожар начался на втором этаже двухэтажного здания из-за короткого замыкания в электропроводке.





«Сотрудники школы немедленно эвакуировали детей и сообщили о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Пожарные оперативно прибыли на место, развернули рукавную линию и потушили возгорание, не дав ему распространиться по школе. Все участники мероприятия справились со своими задачами в нормативные сроки», — говорится в сообщении.