В Волоколамске провели учения по тушению пожара в школе
Учения по тушению пожара провели работники Мособлпожспаса в Шестаковской средней школе в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По легенде учений пожар начался на втором этаже двухэтажного здания из-за короткого замыкания в электропроводке.
«Сотрудники школы немедленно эвакуировали детей и сообщили о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Пожарные оперативно прибыли на место, развернули рукавную линию и потушили возгорание, не дав ему распространиться по школе. Все участники мероприятия справились со своими задачами в нормативные сроки», — говорится в сообщении.В ходе учений специалисты изучили план здания и проверили исправность системы противопожарного водоснабжения.