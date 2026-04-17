В Подмосковье завершают подготовку техники к посевной
Подготовка к весенним полевым работам завершается в Московской области. На агропредприятиях проводится смотр машин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Проверку сельхозпроизводители проводят вместе с инспекторами Гостехнадзора.
«Специалисты осматривают самоходную и прицепную технику. Особое внимание при этом уделяется состоянию ходовой части и двигателей, исправности осветительных приборов, укомплектованности огнетушителями и аптечками, а также наличию эксплуатационной документации», — говорится в сообщении.Всего в Подмосковье новом агросезоне планируется задействовать свыше 3 400 тракторов, 840 плугов, более 750 культиваторов и комбинированных агрегатов и 600 сеялок. Весенняя посевная кампания начнётся в третьей декаде апреля.