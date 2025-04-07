В Центре им. Л. Рошаля из ноги мальчика достали иглу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из стопы ребёнка иглу. Об инциденте рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику поступил 10-летний мальчик, получивший травму во время игры, суть которой – вырезать иголкой печенье по контуру. Ребёнок вскрыл упаковку и достал набор, в котором были металлические иглы и готовое печенье. По неосторожности он наступил на одну из иголок, и она осталась в ноге.
Мальчика выписали домой через несколько часов после процедуры. А врачи напомнили, что при покупке детских наборов для игры нужно обращать внимание на их содержимое. Помимо этого, необходимо контролировать ребёнка во время самой игры, особенно с наборами, содержащими мелкие и острые предметы.
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«Рентген подтвердил наличие в стопе инородного тела. Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом «Москит». Процедура длилась не более трёх минут и завершилась успешно», – рассказал заведующий травматологическим пунктом ДКЦ Артём Лисенков.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мальчика выписали домой через несколько часов после процедуры. А врачи напомнили, что при покупке детских наборов для игры нужно обращать внимание на их содержимое. Помимо этого, необходимо контролировать ребёнка во время самой игры, особенно с наборами, содержащими мелкие и острые предметы.
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Лора Луганская