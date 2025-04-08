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В Красногорске задержали покупателя с чужой банковской картой

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Мужчину, оплачивавшего покупки с помощью найденной им банковской карты, задержали полицейские в округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник нашёл карту с функцией бесконтактной оплаты на массажном кресле в одном из торговых центров красногорского посёлка Путилково. Он взял карту и расплатился с её помощью за покупки в нескольких магазинах, а также на АЗС, после чего выбросил её», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили запись с видеокамер из торговых точек, где совершались покупки, и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний уроженец одной из стран Закавказья. Задержание провели недалеко от его временного места проживания в Путилкове.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#мвд московской области
В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ
08 апреля 2025, 09:18

Фото: Министерство образования Московской области

Подготовка персонала для пунктов проведения ЕГЭ в Подмосковье идёт полным ходом. Одной из главных задач остаётся обеспечение стабильной видеотрансляции на федеральную платформу «Смотри.ЕГЭ», чтобы экзамены прошли чётко, без сбоев и нарушений, сообщает Министерство образования Московской области.
7 апреля в школе №32 города Мытищи прошло обучение технических специалистов, которые отвечают за видеонаблюдение в ППЭ. На встрече обсуждали, как обеспечить стабильную трансляцию, включая технические тонкости и организационные моменты.

О новых функциях платформы «Смотри.ЕГЭ» рассказал руководитель проектов «Ростелекома» Алексей Пьянов. Он акцентировал внимание на управлении ракурсами камер в аудиториях, разборе типичных проблем, выявленных в рамках ЕГЭ-2024, и действиях в случае нестандартных ситуаций.

Кроме того, Региональный центр обработки информации Московской области представил инструктивные материалы, составленные на основе рекомендаций Рособрнадзора.

До начала основного этапа экзаменов обучение по видеонаблюдению пройдут более 200 специалистов – от федерального до муниципального уровня.

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#подмосковье
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В Подмосковье сотрудники Росгвардии помогли задержать телефонного мошенника
07 апреля 2025, 20:25

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

В Подмосковье при силовой поддержке ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии сотрудники ФСБ и МВД России задержали одного из предполагаемых участников деятельности сети узлов связи, организованных международными телефонными мошенниками, сообщила «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что аферисты использовали технологию подмены телефонных номеров, которая позволяет совершать звонки с подменных номеров, вводя россиян в заблуждение.

Во время оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов получили информацию о функционировании 28 сим-боксов и двух сим-банков. Подозреваемые использовали больше семи тысяч абонентских номеров и совершали мошеннические звонки. Еще злоумышленники применяли виртуальные серверы, которые расположены на территории стран Европы.

В итоге правоохранительные органы пресекли деятельность 15 лиц, которые обеспечивали работу узлов связи. Еще сотрудники возбудили уголовное дело.

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Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных
07 апреля 2025, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более чем в 20 родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия ко Дню беременных. В них участвовали более 1 тыс. будущих мам, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Для женщин проводили экскурсии по роддомам и перинатальным центрам, лекции о грудном вскармливании и фотосессии.
«Всего участие в акции приняли свыше 1 тыс. человек. Будущим мамам в Подмосковье создали все условия для комфортного ведения беременности, доступны разные виды родов, работают школы будущих родителей», – поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Всероссийский День беременных отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября.

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В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа
07 апреля 2025, 18:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число работающих в Подмосковье самозанятых предпринимателей по итогам I квартала этого года приблизилось к 900 тыс. Это около 22% от числа самозанятых в ЦФО, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам первых трёх месяцев 2025 года число самозанятых в Московской области превысило 898,3 тыс. Это около 22% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в Центральном федеральном округе. Только с начала года в Подмосковье зарегистрировали более 53 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали около 500 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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В Подмосковье с начала года заработало более 30 единиц тяжёлого медоборудования
07 апреля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в 2025 году уже запустили в работу 33 единицы тяжёлого медицинского оборудования на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Одна из наших главных задач – оснащение больниц современной медтехникой. С начала этого года в медицинских учреждениях региона ввели в работу 33 единицы тяжёлого оборудования более чем на 1,1 млрд рублей. Это компьютерные томографы, МРТ- и рентген-аппараты, маммографы, флюорографы», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что в понедельник в обособленном структурном подразделении №3 Подольской больницы заработал новый рентген-аппарат, закупленный за 29 млн рублей

Как отметили в министерстве, всё оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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