В Красногорске задержали покупателя с чужой банковской картой

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, оплачивавшего покупки с помощью найденной им банковской карты, задержали полицейские в округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник нашёл карту с функцией бесконтактной оплаты на массажном кресле в одном из торговых центров красногорского посёлка Путилково. Он взял карту и расплатился с её помощью за покупки в нескольких магазинах, а также на АЗС, после чего выбросил её», — говорится в сообщении.Полицейские изучили запись с видеокамер из торговых точек, где совершались покупки, и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний уроженец одной из стран Закавказья. Задержание провели недалеко от его временного места проживания в Путилкове.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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