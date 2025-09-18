На конкурс «Профи среди любителей» подали заявки 76 жителей Подмосковья
Итоги заявочной кампании подвели на конкурсе «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». От Московской области зарегистрировались 76 человек. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Конкурс «Профи среди любителей» призван поддержать начинающих организаторов физкультурных мероприятий, спортивных менеджеров и баскетболистов-любителей.
«По итогам конкурса лучшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторам мероприятий предоставят возможность предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта «СпортТрек», — говорится в сообщении.Регистрация на другие программы проекта «СпортТрек» продолжается. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.