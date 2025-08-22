На конкурс «Вместе против коррупции!» подали уже более 4,5 тыс. работ
Число работ, принятых на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 4,5 тыс. Об этом сообщили организаторы.
Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты.
«На конкурс уже поступило 4 565 работ. Проект должен привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержать творческие инициативы детей и молодёжи», – пояснили организаторы.В качестве конкурсных работ принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках.
Приём заявок продлится до 18:00 по московскому времени 1 октября 2025 года. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения.
Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях. Полуфинал конкурса пройдёт до 25 октября; финал – с 25 октября по 25 ноября. Подведение итогов творческого состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечают 9 декабря.