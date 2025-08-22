На конкурс «Вместе против коррупции!» подали уже более 4,5 тыс. работ

22 августа 2025, 22:23

Фото: Istock / Atstock Productions

Число работ, принятых на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», перевалило за 4,5 тыс. Об этом сообщили организаторы.





Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты.

«На конкурс уже поступило 4 565 работ. Проект должен привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержать творческие инициативы детей и молодёжи», – пояснили организаторы.