SHAMAN назвал свою главную задачу на конкурсе «Интервидение»

20 августа 2025, 20:09

SHAMAN: моя главная задача на конкурсе «Интервидение» достойно представить РФ

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN и имеющий звание заслуженного артиста России, сообщил, что его главная цель — достойно представить страну на международном конкурсе «Интервидение», а занимаемое место для него не принципиально. Об этом 20 августа написали «Известия».





SHAMAN отметил, что вскоре его команда начнёт репетиции с режиссёром и готовить номер к выступлению. Несмотря на то что площадка ему знакома по прошлым выступлениям, ведётся большая подготовительная работа, в том числе режиссёрская; репетиции, по его словам, могут стартовать за десять дней до конкурса.





«Музыка — это ведь не соревнование, это действительно такой съезд культур и традиций разных стран, разных республик. <…> Моя задача — достойно представить Россию, скажем так, оправдать ожидания», — говорил Дронов в беседе с ТАСС.