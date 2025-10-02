На конкурс «Вместе против коррупции!» поступило более 31000 работ
Организаторы Международного молодёжного конкурса «Вместе против коррупции!» завершили приём заявок. Всего на него подали 31 141 работу. Это следует из информации на сайте конкурса.
Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. На официальном сайте размещены правила его проведения.
В качестве конкурсных работ принимали антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет.
Финал конкурса проведут с 25 октября по 25 ноября. А подведение его итогов приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечают 9 декабря.
Читайте также: