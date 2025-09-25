«Коррупционная схема»: политолог оценил тайную переписку фон дер Ляйен с Макроном

25 сентября 2025, 15:50

Политолог Маркелов связал с коррупцией тайную переписку фон дер Ляйен с Макроном

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Узбекистана)

Новый скандал с удалением переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вероятно, связан с коррупцией. Так считает политолог Сергей Маркелов.





Напомним, 25 сентября депутат ЕП от Венгрии Кинга Гал заявила, что европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки Ляйен с Макроном, в которой шла речь о сделке Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки). Как и в случае со скандалом «Пфайзергейт», эти сообщения также пропали.





«Вот у неё как бы там все нормально, ее лоббисты получают денежки от тайных или нетайных переписок. То есть обычная, нормальная в европейском варианте коррупционная схема», — отметил Маркелов в разговоре с «Газетой.Ru».

«Когда решался вопрос о втором сроке для неё, истории всплывали с закупкой вакцин. Депутаты об этом поговорили, а потом за неё проголосовали и снова назначили. То есть чётко показано: коррупционер, который наш, может занимать эти должности», — подчеркнул эксперт.