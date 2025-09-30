Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявили обвинение
Задержанному бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение по делу о мошенничестве. Об этом сообщила его адвокат Мария Кириллова в интервью РЕН ТВ.
Отмечается, что чиновник не признаёт свою вину.
Накануне стало известно о задержании Чемезова. Ему вменяют причастность к коррупционной схеме, связанной с незаконным выделением бюджетных средств акционерному обществу «ОТСК» (Объединённая теплоэнергетическая компания). Ключевые показания на экс-вице-губернатора дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
