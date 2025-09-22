22 сентября 2025, 21:22

Суд национализировал семейные активы экс-мэра Владивостока на 79 млрд руб

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал активы на сумму 79 млрд рублей, принадлежащие семье и доверенным лицам экс‑мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет РИА Новости.