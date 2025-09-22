Суд национализировал семейные активы экс-мэра Владивостока
Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал активы на сумму 79 млрд рублей, принадлежащие семье и доверенным лицам экс‑мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Об этом со ссылкой на инстанцию пишет РИА Новости.
В иске в качестве ответчиков указали несколько физических лиц и более 20 компаний, среди которых — участники групп «Востокцемент» и «Ренессанс». По данным Генпрокуратуры, совокупная стоимость этих компаний превышает 79 млрд рублей, их годовая выручка — свыше 51 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,4 млрд рублей.
Прокуратура утверждает, что, совмещая публичные должности, Пушкарёв фактически владел группой коммерческих предприятий, о чём не информировал контролирующие органы. Владельцы связанных с ним компаний долгое время скрывали доходы от правоохранителей, используя офшоры и другие зарубежные финансовые инструменты.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Попытки защиты оспорить приговор в Мосгорсуде не увенчались успехом.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал его виновным и назначил пять лет колонии. С учётом предыдущего приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца колонии строгого режима.
По сведениям РИА Новости, позже, как сообщил его адвокат, Пушкарёв заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.
