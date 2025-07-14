Приём заявок на конкурс «Успешный патент» продлится до 15 августа

14 июля 2025, 15:11

Фото: istockphoto.com/Sandwish

Конкурс «Успешный патент» проводится в России, принять в нём участие приглашают правообладателей патента на изобретение, получившие экономический эффект по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента.





Целю конкурса является популяризация успешного опыта отечественных разработчиков по внедрению запатентованных технологий в реальный сектор экономики.





«На конкурсе ждут представителей бизнес-сообщества, научных и образовательных коллективов. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 15 августа заполнить анкету на сайте Роспатента», — говорится в сообщении.