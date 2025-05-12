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Омбудсмен Фаевская навестила детей в семейном центре «Преображение»

Ирина Фаевская (слева). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Ирина Фаевская (слева). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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Ребят, проживающих в семейном центре «Преображение» в Коломне, навестила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Дети довольны условиями, в которых они находятся. Ребята учатся в школе, а выходные проводят на различных мероприятиях, у них очень насыщенная культурная программа, и они с удовольствием нам об этом рассказывали. С детьми, которым это нужно, работают логопеды и психологи. В целом очень дружелюбная, очень комфортная обстановка», — сказала Ирина Фаевская.
Она добавила, что привезла ребятам подарки от волонтёров. У детей есть всё необходимое, но подарки их порадовали.

В семейном центре «Преображение» в настоящее время живут 13 ребят из Подмосковья и 28 — из Курской области.

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#коломна
На дачных направлениях трассы М-11 ввели сезонные тарифы
12 мая 2025, 17:15

Фото: Фотобанк МО

На трассе с 12 мая М-11 введены сезонные тарифы, сообщили в пресс-службе «Северо-западной концессионной компании». Повышение цен коснулось основных дачных маршрутов в пятницу, субботу и воскресенье.
«Для легковых автомобилей стоимость проезда на участке от МКАД до Зеленограда без транспондера выросла с 750 рублей до 800 рублей, до ЦКАД – с 1,1 тыс. рублей до 1,2 тыс. рублей, до Солнечногорска – с 1,4 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей», – отметили в компании.
Там добавили, что скорректированы также тарифы и для грузовых транспортных средств. Срок действия сезонных тарифов – до 19 октября.

При этом стоимость проезда для легковых автомобилей останется прежней в рабочие дни, за исключением пятницы, а также в выходные дни на маршрутах, не связанных с дачными.

Не изменится стоимость проезда по абонементам.

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Подольские певцы приняли участие в духовно-патриотическом фестивале
12 мая 2025, 16:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Вокальные коллективы из Подольска «Традиция» и «Зазнобы» приняли участие в VI Открытом межрегиональном фестивале духовно-патриотической музыки, патриотической и народной песни «Помнит сердце, не забудет никогда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ансамбль «Традиция», в котором поют участники программы «Активное долголетие», исполнил казачью песню «В чистом поле» и песню Валентины Толкуновой «Ангел мой». А «Зазнобы» спели попурри из военных песен и «Горит свечи огарочек», — говорится в сообщении.
За участие в фестивале оба ансамбля получили благодарность от настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, вокалисты посетили храм, где крестили святую Матрону, и посвящённый ей музей.

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#культура
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#фестиваль
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Детский центр творчества «Тополёк» провёл в Раменском отчётный концерт
12 мая 2025, 16:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«Центр дополнительного образования реализует программы по шести направлениям, помогая юным жителям раскрыть таланты в различных сферах. В центре трудятся опытные педагоги, благодаря которым воспитанники могут развивать творческие способности в рисовании, танцах, вокале и других дисциплинах», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В фойе дома культуры работала выставка работ юных художников «Тополька». Воспитанники также порадовали зрителей ярким концертом.
Председатель комитета по образованию администрации Раменского муниципального округа Наталья Асеева вручила грамоты педагогам центра.

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#искусство
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Названы лучшие округа Подмосковья по уборке общественных пространств
12 мая 2025, 16:48

Фото: пресс-служба правительства МО

Уборку общественных пространств провели в Московской области после зимы в рамках «Месяца чистоты», о результатах доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Мы видим огромный запрос жителей, особенно весной, на все, что касается чистого двора, чистых контейнерных площадок, чистых обочин и стараемся его удовлетворять. Сегодня подведем итоги «Месяца чистоты», который проходил на всех наших территориях. По факту это было полтора месяца — с 10 марта по 25 апреля — интенсивной работы, цель которой – привести в порядок после зимы улицы и дворы», — сказал Андрей Воробьёв.
В ходе «Месяца чистоты» в Московской области убирали газоны, дороги, дворы, смёт у подъездов и на парковках, мыли контейнерные площадки, чинили и красили игровые элементы на детских площадках. Всего было проведено более 171 тысячи работ.

«На данный момент выполнено 80% работ. Просим коллег усилиться. За две-три недели необходимо выйти на 100%», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что лидерами по весенней уборке стали следующий пять округов: Зарайск, Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский и Раменский.

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#подмосковье
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Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
12 мая 2025, 16:15

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области за четыре месяца текущего года зафиксировали 970 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Всего в авариях погибли 208 человек, травмы получил 1021 человек. Это на 56% больше и на 6% меньше прошлогоднего показателя.
«Самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье – это столкновения и наезды на пешеходов. Их причинами чаще всего становятся невнимательность участников дорожного движения, превышение скорости и несоблюдение дистанции. С начала года также видим рост следующих видов ДТП: съезды с дороги – в два раза, наезды на препятствие – на 40%, наезды на велосипедистов – на 70%. Выросло также число аварий со средствами индивидуальной мобильности и питбайками», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ведомстве отметили, что в марте удалось остановить резкий рост аварийности в ДТП за счёт проведения оперативных мероприятий. Это, например, снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, а также контроль состояния тяжёлых пострадавших.

Для повышения безопасности Госавтоинспекция Подмосковья продолжает регулярные мероприятия и рейды по профилактике автоаварий. С 21 апреля по 18 мая в регионе проходит социальный раунд «Безопасная мобильность». В центре внимания – проблема бесконтрольного выезда несовершеннолетних на питбайках на проезжую часть.

Помимо этого, в Московской области ежедневно проводят дежурства в местах притяжения жителей, анализируется каждое ДТП с погибшими и ранеными, устанавливаются причины аварий.

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