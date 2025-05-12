Омбудсмен Фаевская навестила детей в семейном центре «Преображение»

Ирина Фаевская (слева). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
Ребят, проживающих в семейном центре «Преображение» в Коломне, навестила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Дети довольны условиями, в которых они находятся. Ребята учатся в школе, а выходные проводят на различных мероприятиях, у них очень насыщенная культурная программа, и они с удовольствием нам об этом рассказывали. С детьми, которым это нужно, работают логопеды и психологи. В целом очень дружелюбная, очень комфортная обстановка», — сказала Ирина Фаевская.Она добавила, что привезла ребятам подарки от волонтёров. У детей есть всё необходимое, но подарки их порадовали.
В семейном центре «Преображение» в настоящее время живут 13 ребят из Подмосковья и 28 — из Курской области.
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