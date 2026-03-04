На контейнерных площадках в Каширском кластере установили около 70 новых баков

04 марта 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 70 новых мусорных баков установил на прошлой неделе на контейнерных площадках Каширского кластера региональный оператор по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В Каширский кластер входят 14 подмосковных округов: Ленинский, Дзержинский, Чехов, Серпухов, Ступино, Серебряные Пруды, Лыткарино, Луховицы, Котельники, Коломна, Кашира, Зарайск и Домодедово.





«На контейнерных площадках установили, в частности, 46 серых баков для смешанных отходов, 20 синих баков для вторсырья и три бункера для крупногабаритного мусора», — говорится в сообщении.