В Черустях началось строительство ВЗУ
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Водозаборный узел (ВЗУ) со станцией водоочистки начали строить в посёлке Черусти округа Шатура. Объект улучшит водоснабжение около двух тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В настоящее время на объекте уже пробурили резервную скважину и приступили к бурению основной, а также почти завершили обустройство подъездных путей к стройплощадке и ограждения территории.
«Сейчас строительная готовность объекта составляет три процента», — отмечается в сообщении.В дальнейшем на ВЗУ смонтируют станцию водоподготовки, насосную станцию, резервуар для чистой воды, водопровод и сопутствующую инфраструктуру.
Завершить строительство должны к концу текущего года.