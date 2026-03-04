В Черустях началось строительство ВЗУ

04 марта 2026, 16:36

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Водозаборный узел (ВЗУ) со станцией водоочистки начали строить в посёлке Черусти округа Шатура. Объект улучшит водоснабжение около двух тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В настоящее время на объекте уже пробурили резервную скважину и приступили к бурению основной, а также почти завершили обустройство подъездных путей к стройплощадке и ограждения территории.





«Сейчас строительная готовность объекта составляет три процента», — отмечается в сообщении.