На строительстве склада для гофрокартона в Павловском Посаде закончили фундамент
Новый склад для своей продукции строит в Павловском Посаде местный «Гофрокомбинат». В настоящее время готовность объекта составляет 18%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас на площадке уже построили фундамент. Ведётся монтаж каркаса здания
«Общая площадь склада составит 5 900 квадратных метров. Здесь будут принимать материалы, а также размещать, хранить и отпускать готовую продукцию», — говорится в сообщении.Завершить строительство должны в четвёртом квартале текущего года. Благодаря новому складу предприятие сможет увеличить запасы гофрокартона с 12 до 19 тысяч тонн.
