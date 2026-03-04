Достижения.рф

На строительстве склада для гофрокартона в Павловском Посаде закончили фундамент

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый склад для своей продукции строит в Павловском Посаде местный «Гофрокомбинат». В настоящее время готовность объекта составляет 18%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Сейчас на площадке уже построили фундамент. Ведётся монтаж каркаса здания

«Общая площадь склада составит 5 900 квадратных метров. Здесь будут принимать материалы, а также размещать, хранить и отпускать готовую продукцию», — говорится в сообщении.
Завершить строительство должны в четвёртом квартале текущего года. Благодаря новому складу предприятие сможет увеличить запасы гофрокартона с 12 до 19 тысяч тонн.

Лев Каштанов

