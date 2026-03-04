На строительстве склада для гофрокартона в Павловском Посаде закончили фундамент

04 марта 2026, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый склад для своей продукции строит в Павловском Посаде местный «Гофрокомбинат». В настоящее время готовность объекта составляет 18%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Сейчас на площадке уже построили фундамент. Ведётся монтаж каркаса здания





«Общая площадь склада составит 5 900 квадратных метров. Здесь будут принимать материалы, а также размещать, хранить и отпускать готовую продукцию», — говорится в сообщении.