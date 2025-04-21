На КПО в Солнечногорске запустили новую систему нейтрализации запахов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Система нейтрализации запахов «Мокрый барьер» заработала в комплексе по переработке отходов (КПО) «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Мокрый барьер» устраняет запах с помощью жидкости, в состав которой входят эфирные масла, органические соединения и вода. По трубопроводу жидкость поступает в воздух и распыляется под давлением с помощью форсунок. Таким образом создаётся завеса, которая не маскирует, а уничтожает запах», — говорится в сообщении.Отмечается, что жидкость, которая используется в «Мокром барьере», абсолютно безопасна для человека и природы.
«Мокрый барьер» установили в четырех зонах КПО «Нева», общая протяжённость трубопровода составляет около 1,7 тыс. метров. Новая система будет работать круглосуточно до наступления осенних заморозков.
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Лев Каштанов