В Подмосковье с начала года очистили от мусора более 400 козырьков подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Сотрудники подмосковных коммунальных служб с начала года очистили более 400 подъездных козырьков от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жители обязаны бережно относиться к дому и его окрестностям. В свою очередь, управляющие организации несут ответственность за поддержание порядка и чистоты в подъездах и дворах. Для проведения работ по очистке козырька над подъездом многоквартирного дома жители могут связаться со своей управляющей организацией или обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал», – отметили в ведомстве.Там добавили, что если управляющая организация не реагирует, следует сообщить в территориальный отдел Минчистоты.
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Лора Луганская