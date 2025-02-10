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В Красногорске установили уже свыше 8 тыс. камер «Безопасного региона»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На территории городского округа Красногорск уже установлено более 8 тыс. камер системы «Безопасный регион». Такую статистику привели в пресс-службе администрации городского округа.
«Это современное техническое решение помогает обеспечивать безопасность и порядок в городе. Однако некоторые граждане продолжают нарушать правила – например, размещать объявления, листовки и графические изображения без согласования с органами местного самоуправления», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск



Там напомнили, что размещение информации вне отведённых для этого мест является нарушением. Гражданам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 30 тыс.

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Пархоменко ушёл с поста главы Рузского округа, который занимал шесть лет
10 февраля 2025, 18:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского городского округа, который занимал с 2019 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале, отметив, что за шесть лет муниципалитет стал для него родным.
«Я благодарен жителям, вместе с которыми прошёл этот путь. Спасибо вам за поддержку, активную жизненную позицию и обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили детсады, ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове на 550 мест. Вместе радовались личным победам каждого. Я всегда чувствовал вашу поддержку, и это давало мне сил решать сложные задачи», – отметил Пархоменко.
Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его команду за поддержку, вовлечённость и чуткость к работе муниципалитета, пообещав работать с ними и дальше. Пархоменко пожелаю ружанам добра, процветания и мирного неба над головой.

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#андрей воробьёв
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В больничном комплексе в Хотькове откроют клинико-диагностический центр и стационар
10 февраля 2025, 18:09

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники больничного комплекса города Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Он поговорил с врачами и пациентами.
Современное медицинское учреждение было построено по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Его возвели на месте старой больницы, работавшей с 1912 года. Новое здание – в семь раз больше дореволюционного. В конце января в нём открыли поликлинику, в этом месяце запустят клинико-диагностический центр, а в следующем – стационар.

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Больничный комплекс оснастят современным оборудованием – КТ, рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, аппаратом УЗИ. Воробьёв осмотрел новую поликлинику.
«Это медучреждение родилось благодаря неравнодушным жителям. Они говорили, что больница, которая была здесь до этого, безнадёжно устарела, и просили построить новую. Мы такое решение приняли, построили современный комплекс, и теперь осталось только всё запустить», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил врачей и средний медицинский персонал, работающий в медучреждении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Открытия ждут не только жители Хотькова, но и соседних посёлков. Ранее за качественной медпомощью и обследованиями им приходилось ездить 17 км в Сергиев Посад. Теперь всё необходимое будет недалеко от дома.
«В феврале 2017 года на встрече актива города Хотькова с губернатором мы рассказали, что у нас очень плохая больница – ей больше 100 лет. Андрей Юрьевич Воробьёв нас услышал, дал необходимые поручения, и работа закипела. Сейчас мы получили современный медицинский комплекс, о котором даже не мечтали», – сказала председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, представительница актива Хотькова Маргарита Тихомирова.
Поликлиника включает два отделения – взрослое на 350 посещений в смену и детское на 100 посещений. Она расположено в просторном трёхэтажном здании. В нём оборудованы зоны комфортного ожидания, создана удобная навигация, доступная среда для маломобильных граждан. Работает дневной стационар на 10 коек.

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В поликлинике принимают неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, хирурги и другие востребованные специалисты.
«Я приехал из Карелии, работаю в Хотькове с 2018 года. Привлекли меры социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. Конечно, я знал, что планируется строительство нового, современного больничного комплекса. А это для меня – перспективы развития. Эту поликлинику не сравнить с той, что была в старом здании. У нас появилось новое оборудование – эндоскопическая стойка, микроскоп, диагностический ЛОР-комбайн. Это позволяет выполнять объём исследований, который ранее был недоступен», – рассказал врач-отоларинголог Олег Пугач.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К работе в поликлинике привлечены специалисты из разных регионов страны. Участковой врач-терапевт Ирина Назарбаева приехала из Санкт-Петербурга.
«Мы переехали всей семьёй – я, супруг и дети. Подала здесь документы на участие в программе «Земский доктор», потом – на компенсацию аренды жилья. Администрация больницы помогла с устройством детей в детсад и в школу. В поликлинике работаю с августа. Нравится абсолютно всё, начиная самим коллективам. Такого тёплого приема я нигде не встречала. Ну а сама больница – великолепное комфортабельное здание с современными функциональными кабинетами. Теперь ждём открытия второго и третьего корпусов», – поделилась Назарбаева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во втором корпусе будет расположен диагностический центр. В нём будут отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии с палатой дневного пребывания, собственная клинико-диагностическая лаборатория.

В третьем корпусе разместят круглосуточный стационар. Также предусмотрено отделение восстановительной медицины с водолечебницей. А на цокольном этаже приёмного отделения будет работать пост скорой помощи, который переведут из деревни Жучки.

В связи с открытием двух новых корпусов штат медиков поликлиники увеличат в полтора раза – с 76 до 120 человек.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Культурно-досуговый клуб «Мечта» в Красногорске отметил 15-летие концертом
10 февраля 2025, 18:04

Фото: istockphoto.com/cookelma

Масштабная концертная программа «Мечты, которые сбываются: 15 лет вместе» состоялась на сцене дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске в честь юбилея КДК «Мечта», кроме того, для гостей подготовили выставки и провели мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программе участвовали самые талантливые и известные творческие коллективы и исполнители культурно-досугового клуба «Мечта», который отмечал 15-летие. Праздник собрал сотрудников и выпускников клуба, а также партнёров и почётных гостей», — говорится в сообщении.
Зрителей встретил хор русской песни «Околица»: исполнители не только порадовали собравшихся пением, но и угостили караваем. Кроме того, в фойе дворца культуры в честь праздника были развёрнуты выставки, организована фотозона и мастер-классы.

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#праздник
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Подмосковный производитель открыл образовательный тур в своём фирменном магазине
10 февраля 2025, 17:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Мираторг» начала проводить образовательные туры для потребителей в фирменных супермаркетах оптово-розничного формата «Мираторг PRO». Первый такой тур стартовал в городском округе Домодедово, где и был запущен проект, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках тура посетители смогут узнать подробности о продукции, получить советы от экспертов по её приготовлению, а также принять участие в лекциях и мастер-классах по жарке стейков и дегустациях.

В магазинах представлено более 2,5 тысяч товарных позиций, включая мясо свинины, говядины, птицы, ягнятины, розовой телятины, полуфабрикаты, готовые блюда и напитки от партнеров-поставщиков.

Оптово-розничные супермаркеты находятся рядом с производственными мощностями компании, что обеспечивает быструю поставку товаров прямо с конвейера и возможность предложить их покупателям.

Чтобы принять участие в «гастрономическом путешествии» и записаться на шопинг-тур, свяжитесь с нами по телефону: 7 (916) 098-29-66.

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Бизнес Подмосковья заключил в 2024 году рекордное число экспортных контрактов
10 февраля 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприниматели Московской области заключили в прошедшем году рекордное количество экспортных контрактов. Это следует из данных рейтинга региональных центров поддержки экспорта, представленного в Перми на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта.
Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, рейтинг основан на показателях эффективности работы центров. Среди них – количество предоставленных услуг и объём поддержанного экспорта. Подмосковный ЦПЭ – Фонд поддержки ВЭД Московской области – занял второе место среди регионов России. Предприниматели Подмосковья заключили в прошлом году при содействии фонда рекордное число экспортных контрактов.
«В 2024 году Фонд поддержки ВЭД Московской области достиг рекордных показателей и помог региональным компаниям заключить более 190 экспортных контрактов на сумму свыше 137 млн долларов. Поддержку получили более 1,3 тыс. подмосковных предприятий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Несколько лет фонд занимает ведущие места среди регионов страны. В этом году он признан лучшим в таких специальных номинациях, как «Бюджетная эффективность» и «Кит цифровизации», за значительный вклад в продвижение услуг и поддержку государственной цифровой платформы «Мой экспорт».

Фонд поддержки ВЭД Московской области оказывает различные услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Предпринимателей поддерживают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Полную информацию об услугах фонда можно найти на сайте.

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