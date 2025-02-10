В Красногорске установили уже свыше 8 тыс. камер «Безопасного региона»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
На территории городского округа Красногорск уже установлено более 8 тыс. камер системы «Безопасный регион». Такую статистику привели в пресс-службе администрации городского округа.
«Это современное техническое решение помогает обеспечивать безопасность и порядок в городе. Однако некоторые граждане продолжают нарушать правила – например, размещать объявления, листовки и графические изображения без согласования с органами местного самоуправления», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Там напомнили, что размещение информации вне отведённых для этого мест является нарушением. Гражданам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 30 тыс.
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Лора Луганская