На Креативный Сабантуй в подмосковные парки привезут тонну чак-чака

08 июля 2025, 18:58

Видео: пресс-служба организаторов Креативного Сабантуя

В парках Раздолье и Малевича 12 июля проведут семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй», сообщили организаторы праздника. Это масштабное событие направлено на поддержку семейных ценностей и сохранение культурного наследия через общение, творчество и инновации.







«На территории парков развернут 10 тематических зон. Это Главная сцена, Семейный и Образовательный кварталы, Квартал искусства, Фудкорт и Этно-ярмарка, Чайная поляна с тонной чак-чака, множеством бесплатных точек с угощениями и чаем, Зона самопознания, Спортивный квартал и Зона Корэш. Все зоны объединит масштабным Мегаквест. Каждый, кто пройдёт его, получит один из 500 призов», – говорится в сообщении.