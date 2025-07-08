На Креативный Сабантуй в подмосковные парки привезут тонну чак-чака
Видео: пресс-служба организаторов Креативного Сабантуя
В парках Раздолье и Малевича 12 июля проведут семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй», сообщили организаторы праздника. Это масштабное событие направлено на поддержку семейных ценностей и сохранение культурного наследия через общение, творчество и инновации.
«На территории парков развернут 10 тематических зон. Это Главная сцена, Семейный и Образовательный кварталы, Квартал искусства, Фудкорт и Этно-ярмарка, Чайная поляна с тонной чак-чака, множеством бесплатных точек с угощениями и чаем, Зона самопознания, Спортивный квартал и Зона Корэш. Все зоны объединит масштабным Мегаквест. Каждый, кто пройдёт его, получит один из 500 призов», – говорится в сообщении.Центром праздника станет IT-парк, где в течение всего фестиваля гости смогут поучаствовать в активностях с использованием передовых современных технологий. Это бои корэш между роботами в национальной одежде, гонки дронов по полосе препятствий, задания в мета-вселенной фестиваля в Roblox и многое другое.
Каждый час в разных кварталах гости смогут увидеть иммерсивные шоу, созданные режиссёром фестиваля Айдаром Заббаровым. На Главной сцене гостей будут ждать выступления хедлайнеров фестиваля – музыкантов Bittuev и Blizkey, блогера Вилена Хикматуллина, DJ Radik и этно-шоу Zainetdin.
На территории парка появится настоящая юрта, где можно будет увидеть, как жили и обустраивали свой быт тюркские народы пару веков назад.
Событие проводит Креативное бюро MON при поддержке Пправительства Московской области и правительства Республики Татарстан.
Фестиваль будет проходить 12 июля с 10 до 22 часов в Парк Малевича и Парк Раздолье. Вход будет свободным.