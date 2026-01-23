Достижения.рф

Лыжник Хохлов из Подмосковья взял медаль первенства России по двоеборью

оригинал Арсений Хохлов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Бронзовую медаль первенства Росси по лыжному двоеборью завоевал представитель Московской области Арсений Хохлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турнир проходит на базе комплекса трамплинов «Снежинка» в городе Чайковский Пермского края с 21 по 25 января.

«В двоеборье вошли гонка преследования на пять километров и трамплин К-95. По итогам соревнований Арсений Хохлов занял третье место. Золотую медаль получил спортсмен из Санкт-Петербурга, а серебряную — представитель Свердловской области», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта отметили, что Хохлов является воспитанником областного Центра олимпийских видов спорта.

Ранее сообщалось, что мужская команда Московской области заняла второе место на Кубке России по современному пятиборью.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0