Лыжник Хохлов из Подмосковья взял медаль первенства России по двоеборью
Бронзовую медаль первенства Росси по лыжному двоеборью завоевал представитель Московской области Арсений Хохлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходит на базе комплекса трамплинов «Снежинка» в городе Чайковский Пермского края с 21 по 25 января.
«В двоеборье вошли гонка преследования на пять километров и трамплин К-95. По итогам соревнований Арсений Хохлов занял третье место. Золотую медаль получил спортсмен из Санкт-Петербурга, а серебряную — представитель Свердловской области», — говорится в сообщении.В областном Минспорта отметили, что Хохлов является воспитанником областного Центра олимпийских видов спорта.
