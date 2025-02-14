В подмосковном филиале Президентской академии поведут день открытых дверей

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День открытых дверей состоится в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На дне открытых дверей посетители узнают информацию о поступлении на 2025/2026 учебный год, получат необходимые сведения о требованиях к абитуриентам и о документах, которые нужно будет представить. Кроме того, будет представлен анонс ближайших мероприятий для абитуриентов», — говорится в сообщении.Посетителям также узнают об истории и достижениях вуза, смогут познакомиться со студентами и посетить с экскурсией учебные корпуса и общежития академии.
День открытых дверей будет проходить по адресу: Речная улица, дом №8, корпус 1. Площадка откроется в 11:00, официальная часть начнётся в полдень. Предварительная регистрация не нужна.
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