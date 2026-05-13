На Кубке России по гребному слалому в Богородском стартовали почти 200 спортсменов

В Подмосковье стартовал Кубок России по гребному слалому среди мужчин и женщин. Соревнования проходят в рабочем посёлке Богородское Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



В состязаниях участвуют 194 спортсмена из 16 команд регионов России. Они проводятся по таким дисциплинам, как «байдарка-одиночка», «каяк-кросс», командные гонки и экстрим.

Богородский слаломный канал может принимать турниры мирового уровня. С 20 апреля по 7 мая в комплексе по гребному слалому состоялось тренировочное мероприятие основного состава сборной России перед главными стартами сезона, включая чемпионат мира в американской Оклахоме.

В ведомстве назвали Кубок России одним из главных всероссийских стартов в сезоне. По его итогам формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях.
Лора Луганская

