Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве стал многофункциональным спортивным центром
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве. В прошлом году на объекте провели капремонт по президентской программе.
Стадион, построенный ещё в 1966 году, стал не только ареной для крупных соревнований, но и главной спортивной базой округа.
«Важно обновлять спортивную инфраструктуру. Всегда радует, когда появляются новый газон, дренаж, душевые, комфортные трибуны, современная спортивная инфраструктура, как на этом стадионе. Но самое ценное – это детские тренеры. В Подмосковье очень большая и дружная команда детских тренеров по разным дисциплинам. Все они преданы своей профессии, миссии, отдают детям душу и сердце. Мы строим и обновляем стадионы и бассейны по всему Подмосковью», – рассказал Воробьёв.
Он добавил, что в футбольной на стадионе школе занимаются более 200 ребят. Есть и школа карате. Недавно её воспитанники приехали с соревнований из Японии с медалями.
«Торпедо» – тренировочная база и домашняя арена профессиональной команды «Знамя труда». После капремонта там созданы условия для занятия многими видами спорта. Обновлены футбольное и тренировочное поля с искусственным покрытием, обустроены беговая дорожка и универсальная площадка для игровых видов спорта, воркаут-зона и хоккейная коробка.
Кроме того, появились залы для тренировок и общей физической подготовки, новые трибуны, освещение. Всё это позволяет юным спортсменам заниматься в комфортных условиях круглый год.
«Открытие состоялось в октябре после ремонта. Визуально это абсолютно новый объект, построенный с нуля. Все системы обновлены по новым стандартам. Это центр притяжения для наших детей и спортсменов», – отметил директор спортшколы «Спартак-Орехово» Максим Димитриев.Спортшкола объединяет восемь видов спорта и предлагает программу для участников спецоперации и их семей. Для них проводят бесплатные занятия в секциях. Многодетные семьи тоже могут бесплатно посещать ФОК и бассейн. Развивается программа «Активное долголетие».
Капремонт стадиона «Торпедо» стал знаковым событием для Орехово-Зуева, которое считается родиной российского футбола. В 1887 году в городе при фабрике предпринимателя и мецената Викулы Морозова была создана первая команда, а в 1909-м появился первый отечественный футбольный клуб – Клуб спорта «Орехово» («Морозовцы»).
Сейчас в Орехово-Зуевском городском округе – около 400 спортивных объектов.