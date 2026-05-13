Стадион «Торпедо» в Орехово-Зуеве стал многофункциональным спортивным центром

13 мая 2026, 19:10

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве. В прошлом году на объекте провели капремонт по президентской программе.





Стадион, построенный ещё в 1966 году, стал не только ареной для крупных соревнований, но и главной спортивной базой округа.

«Важно обновлять спортивную инфраструктуру. Всегда радует, когда появляются новый газон, дренаж, душевые, комфортные трибуны, современная спортивная инфраструктура, как на этом стадионе. Но самое ценное – это детские тренеры. В Подмосковье очень большая и дружная команда детских тренеров по разным дисциплинам. Все они преданы своей профессии, миссии, отдают детям душу и сердце. Мы строим и обновляем стадионы и бассейны по всему Подмосковью», – рассказал Воробьёв.

«Открытие состоялось в октябре после ремонта. Визуально это абсолютно новый объект, построенный с нуля. Все системы обновлены по новым стандартам. Это центр притяжения для наших детей и спортсменов», – отметил директор спортшколы «Спартак-Орехово» Максим Димитриев.