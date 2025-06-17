На Кубке России по лёгкой атлетике Подмосковье представят 54 спортсмена

В Жуковском с 20 по 22 июня состоится Кубок России по лёгкой атлетике. В соревнованиях примут участие более 700 спортсменов со всей страны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Регион на домашнем турнире представят 54 легкоатлета. В их числе — участники в различных дисциплинах: от бега на разные дистанции и эстафет до прыжков, метаний и спортивной ходьбы. Спортсмены Подмосковья поборются за медали в беге с барьерами, тройном прыжке, прыжках с шестом, толкании ядра, метании копья, диска и молота.
В течение трёх дней на стадионе «Метеор» будут разыграны 40 комплектов наград. Соревнования пройдут в рамках государственной программы «Спорт России».
Для зрителей подготовлены розыгрыши призов, шоу-программы и интерактивные площадки. Прямая трансляция Кубка России будет вестись на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также в социальных сетях Всероссийской федерации лёгкой атлетики ежедневно с 10:00 до 13:00 по московскому времени.