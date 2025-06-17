На Кубке России по лёгкой атлетике Подмосковье представят 54 спортсмена

17 июня 2025, 09:33

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Жуковском с 20 по 22 июня состоится Кубок России по лёгкой атлетике. В соревнованиях примут участие более 700 спортсменов со всей страны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.