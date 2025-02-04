Подмосковные шпажисты взяли две медали первенства России в личных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России среди кадетов по фехтованию на шпагах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Илья Лобыкин в финале встретился с Елисеем Писаревым из Санкт-Петербурга и довёл поединок до уверенной победы – 15:10. А Егор Смирнов, выиграв шесть поединков, дошёл до полуфинала. Однако в противостоянии за выход в финал с Писаревым он уступил со счётом 8:15 и занял третье место», – рассказали в ведомстве.Первенство России проходит со 2 по 10 февраля в Волгограде. В личных соревнованиях приняли участие 224 шпажиста. 4 февраля на первенстве стартовали командные соревнования.
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Лора Луганская