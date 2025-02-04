Парки Московской области приглашают на акцию «Спорт для всех»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В предстоящие выходные, 8 и 9 февраля, более чем в 60 парках Подмосковья пройдёт общеобластное мероприятие «Спорт для всех». Посетителям предложат семейную зарядку, эстафеты и турниры по зимним видам спорта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В Центральном парке Реутова 8 февраля пройдут семейная зарядка с чемпионом России по лёгкой атлетике Константином Зуевым и фан-забег. Гости смогут принять участие в танцевальном мастер-классе и спортивных эстафетах.
9 февраля чемпионка по самбо Анастасия Бережкова проведёт для желающих семейную зарядку. На катке пройдут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, на волейбольной площадке – турнир по волейболу.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа 8 февраля планируют провести семейном турнире «Кёрлинг по-русски!». Также намечены весёлые старты и игровой программе с ростовыми куклами.
9 февраля гости смогут стать участниками весёлых эстафет и угоститься чаем с шиповником и липой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск предлагает 8 февраля зарядку с мастером спорта международного класса по лёгкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой. Занятия пройдут совместно с воспитанницами школы фигурного катания.
В павильоне будут работать фотовыставки, которые расскажут об истории зимних видов спорта в Воскресенске и о хоккейных достижениях.
9 февраля можно будет поучаствовать в семейном турнире по аэрохоккею, посетить показы документальных и художественного фильмов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Городской парк Солнечногорска8 февраля подготовил для гостей семейную зарядку и спортивные эстафеты.
9 февраля в парке состоятся хоккейный матч местных команд и мастер-класс по созданию открытки с Культурным кодом. Участников клуба «Активное долголетие» приглашают заняться скандинавской ходьбой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Раменском городском парке 8 февраля желающие могут принять участие в тренировке спортивной школы Sky Saturna и интерактивной программе «Чемпионом можно стать!».
9 февраля для посетителей устроят зарядку, эстафеты и мастер-класс по игре в метлобол.
Обо всех мероприятиях традиционного проекта «Зима в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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9 февраля чемпионка по самбо Анастасия Бережкова проведёт для желающих семейную зарядку. На катке пройдут мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, на волейбольной площадке – турнир по волейболу.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа 8 февраля планируют провести семейном турнире «Кёрлинг по-русски!». Также намечены весёлые старты и игровой программе с ростовыми куклами.
9 февраля гости смогут стать участниками весёлых эстафет и угоститься чаем с шиповником и липой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск предлагает 8 февраля зарядку с мастером спорта международного класса по лёгкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой. Занятия пройдут совместно с воспитанницами школы фигурного катания.
В павильоне будут работать фотовыставки, которые расскажут об истории зимних видов спорта в Воскресенске и о хоккейных достижениях.
9 февраля можно будет поучаствовать в семейном турнире по аэрохоккею, посетить показы документальных и художественного фильмов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Городской парк Солнечногорска8 февраля подготовил для гостей семейную зарядку и спортивные эстафеты.
9 февраля в парке состоятся хоккейный матч местных команд и мастер-класс по созданию открытки с Культурным кодом. Участников клуба «Активное долголетие» приглашают заняться скандинавской ходьбой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Раменском городском парке 8 февраля желающие могут принять участие в тренировке спортивной школы Sky Saturna и интерактивной программе «Чемпионом можно стать!».
9 февраля для посетителей устроят зарядку, эстафеты и мастер-класс по игре в метлобол.
Обо всех мероприятиях традиционного проекта «Зима в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
В мероприятиях в парках Дубны ежемесячно участвуют более 500 человек
В Подмосковье составили недельный топ-5 самых посещаемых парков
Благоустройство Томилинского лесопарка в Люберцах завершат в этом году
Лора Луганская