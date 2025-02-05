Подмосковная тяжелоатлетика Фурдик завоевала серебро Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Александра Фурдик из Московской области завоевала серебряную медаль Кубка России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Представительница региона выступала в соревнованиях женщин в весовой категории 45 кг. Она заняла вторую ступень пьедестала почёта с результатом 68 кг в рывок, 81 кг – в толчке, а по сумме двоеборья – 149 кг. Первое место заняла спортсменка из Татарстана, а замкнула тройку лидеров тяжелоатлетка из Ивановской области», – пояснили в ведомстве.Как рассказали в Минспорта, в турнире участвуют более 300 атлетов из 52 регионов России. В течение шести дней около 180 мужчин и 150 женщин будут бороться за медали в 10 весовых категориях.
Кубок России проходит с 3 по 10 февраля 2025 года в Екатеринбурге. Отметим, что в последний раз турнир проводился в Свердловской области 49 лет назад.
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Лора Луганская