На кухне у жительницы Мытищ нашли килограмм метадона

01 апреля 2026, 16:25

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 29-летнюю жительницу деревни Бородино городского округа Мытищи по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В квартире задержанной на улице Богоявленская провели обыск. На кухне оперативники обнаружили полимерный пакет со светлым веществом общим весом около килограмма.





«Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.