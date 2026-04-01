На кухне у жительницы Мытищ нашли килограмм метадона
Полицейские задержали 29-летнюю жительницу деревни Бородино городского округа Мытищи по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В квартире задержанной на улице Богоявленская провели обыск. На кухне оперативники обнаружили полимерный пакет со светлым веществом общим весом около килограмма.
«Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.Задержанная рассказал, что забрала пакет из тайника недалеко от места проживания. Она должна была расфасовать товар и сбыть на территории Подмосковья через закладки.
Против женщины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».