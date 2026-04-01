Жилой дом частично обрушился в российском городе

Достижения.рф

В Перми частично обрушился аварийный дом
Фото: Телеграм/eduardsosnin

Аварийный дом частично обрушился в Перми. Об этом сообщил в глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.



По его словам, обрушилась часть внешней стены здания на улице Чкалова. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб, разбор завалов продолжается. Соснин подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила о проведении проверки по факту произошедшего. Прокурор Свердловского района Александр Гисс отправился на место для координации действий правоохранителей и спасателей.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт‑Петербурга квартиру залило кипятком после того, как в ней обрушился потолок.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0