На Ленинградском направлении и МЦД-3 временно изменится расписание поездов

24 сентября 2026, 11:42

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

26 сентября 2026 года изменится график движения пригородных поездов и диаметра МЦД-3 на Ленинградском направлении. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую ППК, корректировки связаны с модернизацией инфраструктуры на станции Ховрино Октябрьской железной дороги и обновлением программного обеспечения систем безопасности.