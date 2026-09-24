На Ленинградском направлении и МЦД-3 временно изменится расписание поездов
26 сентября 2026 года изменится график движения пригородных поездов и диаметра МЦД-3 на Ленинградском направлении. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую ППК, корректировки связаны с модернизацией инфраструктуры на станции Ховрино Октябрьской железной дороги и обновлением программного обеспечения систем безопасности.
Движение пригородных поездов и составов МЦД-3 на участке Москва - Зеленоград-Крюково - Москва полностью прекратится с 13:20 до 14:45. В этот промежуток времени железнодорожники отменят все рейсы. Для некоторых поездов специалисты организуют укороченные маршруты на участке Зеленоград-Крюково - Химки - Зеленоград-Крюково.
Кроме того, железнодорожная компания отменит часть электричек на направлении Москва - Тверь - Москва на всем пути следования, другие поезда проследуют по сокращенному маршруту или по измененному расписанию. Узнать точную информацию о графике движения пассажиры могут на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам».
Актуальное расписание и билеты также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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