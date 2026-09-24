На МЖД началась профилактическая акция по безопасности на переездах

24 сентября 2026, 15:00

оригинал Фото: Московская железная дорога

Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.