На МЖД началась профилактическая акция по безопасности на переездах
Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
Акция «Внимание, переезд!» пройдёт до 30 сентября. Автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
С начала года количество столкновений автомобилей с поездами на переездах МЖД выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 19 до 27. Наибольшее количество ДТП произошло в Московской области – 10.
Все столкновения стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями. Они пытались проехать переезд на красный свет, игнорируя звуковые сигналы.
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