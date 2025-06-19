Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к грибному сезону

19 июня 2025, 09:46

Видео: Министерство экологии и природопользования Московской области

Июньская погода с чередой дождей и тёплых дней способствует активному росту грибов в лесах Подмосковья. Минэкологии Московской области сообщают, что в ближайшее время ожидается массовое появление белых грибов, маслят, подосиновиков, лисичек и подберёзовиков.





Маслята чаще встречаются в сосновых борах, подберёзовики — на влажных полянах в берёзовых и смешанных лесах, а белые грибы и лисички — в сухих еловых и смешанных лесах.



Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что грибной сезон — это возможность не только для сбора природных даров, но и для ответственного взаимодействия с окружающей средой.





«Важно помнить, что мы — лишь гости в лесу, и наше поведение сегодня определяет, что останется для будущих поколений», — подчеркнул он.

Он напомнил, что важно уметь различать съедобные грибы от несъедобных и охраняемых видов, которые внешне могут быть очень похожи.

На территории Московской области разрешён сбор широко распространённых съедобных грибов. Однако 27 видов занесены в Красную книгу региона, два из которых — саркосома шаровидная и спарассис курчавый — охраняются также на федеральном уровне. За их сбор предусмотрена административная ответственность.

Жителям рекомендуется заранее ознакомиться со справочниками грибов и перечнем охраняемых видов. Полный список краснокнижных грибов Московской области доступен на

официальном сайте Минэкологии.

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